Discrimination dans un restaurant parisien : le Défenseur des droits ouvre une enquête

Dans son enquête, Buzzfeed a recueilli les témoignages d'employées de ce restaurant huppé, situé dans le VIIIe arrondissement, propriété du groupe Costes. Ceux-ci disent avoir pour consigne, "qu'au rez-de-chaussée et en terrasse les clients soient 'beaux et présentables' selon le directeur". Ils affirment également devoir refuser les réservations avec des "noms d'origine arabe" ou de "touristes venant du Moyen-Orient (les pays ciblés sont le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahrein et l'Arabie saoudite)".





L'adjointe à la maire de Paris chargée de la lutte contre les discriminations, Hélène Bidard, a indiqué ce vendredi avoir demandé au procureur de la République de Paris l'ouverture d'une enquête pour "d'éventuels faits de discriminations".