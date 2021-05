Emploi : les CV des femmes et des hommes désormais (presque) accueillis de la même manière

Un motif d'optimisme. Selon une enquête* de la Dares publiée cette semaine, les différences de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail continuent de reculer. Ainsi, si ces inégalités de genre demeurent un "trait marquant du marché du travail", elles deviennent de moins en moins prégnantes.

La Dares estime que la discrimination entre hommes et femmes a presque disparu au stade du CV. "Les candidatures féminines et masculines portant un prénom d’origine française ont globalement reçu le même accueil de la part des employeurs", indique la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques. Ainsi, sur l'ensemble des candidatures "tests" de femmes envoyées, 33,4% ont été rappelées, 17,5% ont essuyé un refus et 49% n'ont pas eu de réponse. Des statistiques très proches de celles chez les hommes : 33,2% des candidats ont été rappelés, 16,6% ont fait face à un refus et 50,2% n'ont pas eu de réponse de la part de l'employeur. "On ne constate pas d’écarts significatifs selon le sexe suggéré par le prénom des candidats. Ainsi, sur l’ensemble des candidatures envoyées, il n’y a pas d’inégalité de traitement significative entre les candidatures féminines et masculines", relève le rapport.