Disparition des tickets de métro : comment ils vont progressivement être remplacés à Paris

Le second pass, est appelé "Navigo Easy" et dédié aux voyageurs occasionnels. C’est une carte sans contact, comme les autres passes Navigo, sur lequel l’utilisateur peut charger des titres de transport (tickets à l'unité ou en carnet, forfait Navigo jours, etc.). Cette carte sans contact sera lancée en avril 2019 et vendue au prix de 2 euros, hors trajets. Navigo Easy peut en effet stocker plusieurs titres de transport en même temps.





En ligne de mire des autorités avec ces passes, la suppression progressive de l'historique ticket de métro en carton. Liberté+ et Easy sont ainsi présentés comme étant "plus fiables et écologiques" que le ticket magnétique. "Jeté dans la rue, un ticket de métro met un an à se décomposer, soit autant de temps qu’un mégot de cigarette", rappelle Île-de-France Mobilités, qui indique que 550 millions de tickets sont vendus chaque année." Navigo Liberté + et Easy permettront donc de se substituer à la vente des tickets cartonnés et d’en réduire massivement le nombre. Ils présentent également l’avantage de ne pas se démagnétiser", assure-t-on chez l'autorité organisatrice des transports franciliens.