Centrale du Tricastin : "C'est la première fois qu’un acteur du nucléaire brise l’omerta"

Il s'est battu contre une "politique de dissimulation" et en a subi les conséquences. Un cadre de la centrale nucléaire de Tricastin, dans la Drôme, a porté plainte contre EDF et sa hiérarchie aux chefs de "mise en danger de la vie d’autrui", "infractions au code pénal, au code de l’environnement, au code du travail et à la réglementation relative aux installations nucléaires" et "harcèlement".

Ce statut doit aussi pouvoir lui permettre de contribuer de façon pleine et entière à l’enquête, y compris sur certains éléments qui concernent la manière dont il a pu exercer ses fonctions sans craindre des représailles de la part de son employeur. Ça lui assure une forme de protection. On peut penser qu’il a été victime d’une placardisation et que les choses ne vont pas aller en s’améliorant s’il réintègre son poste suite à son arrêt maladie.

Quel est aujourd'hui l'importance de cette plainte ?

Cette plainte a un poids sans précédent, car c’est la première fois qu’un acteur du nucléaire brise l’omerta qu’il peut y avoir et décide de déposer plainte contre son employeur. Il s'agit de surcroix d’un ingénieur avec de très hautes responsabilités et qui a un niveau de maitrise impressionnant de tout ce qui est technique dans le domaine nucléaire. Il y a parfois eu des plaintes déposées, mais elles étaient généralement le fait d’associations de lutte pour l’environnement et jamais d’insider.

Il s'agit également de la première fois que l'on dispose de réelles preuves et une telle qualité de preuves. Là, nous avons non seulement quelqu’un qui a la maitrise de cette problématique, qui connait parfaitement la règlementation en la matière, et qui par ses responsabilités a eu accès à de rares éléments. Il y a des mails, des documents… La plainte fait plus d’une soixantaine de pages et nous avons des centaines de pages d’annexes.

Pour nous, il ne fait aucun doute qu’il y a des incidents - environ une dizaine - qui n’ont pas été traités à leur juste valeur par EDF et nous sommes en droit de penser que, compte tenu du contexte et du fait qu’il y avait une visite décennale pour l’un des réacteurs de cette centrale, il y a une stratégie de dissimulation avec des objectifs très particuliers.