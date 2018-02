Divorce : et si c'étaient les parents qui alternaient de domicile ?

Élodie Cingal est psychothérapeute, spécialisée dans les problématiques liées aux séparations et aux divorces. Le ton est donné, cash, avec un : "Je suis archi contre". "François Dolto n'a vu le problème de la résidence alternée que sous l’angle des enfants et non des parents. Il n’y a pas plus délétère pour un enfant que l’appartement doltonien et peu importe l’âge. Comme si un enfant ne pouvait pas déménager entre deux maisons, c’est ridicule ! Ce qui fait qu’un enfant se construit, c’est la relation qu’il a avec son parent, et non le fait d’avoir une ou deux chambres. Un enfant va bien chez sa nounou, et en maternelle il doit bien dormir dans une pièce qui n’est pas la sienne, pour autant cela ne le traumatise pas. Alors arrêtons les idées reçues", lance-t-elle.





Mais surtout, pour Élodie Cingal, le manque d'intimité pour les ex-conjoints représente sûrement l'obstacle le plus important : "En général, les parents utilisent la même chambre une semaine sur deux, ils partagent le même lit, or pour me détacher de mon ex, il ne faut plus que j'ai accès à son intimité, surtout s'il rencontre quelqu'un. Cela peut raviver la haine, et je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de le constater dans mon travail : on va laisser traîner une petite culotte, oublier la boîte de préservatifs sur la table de nuit... Vous imaginez combien de règles il faut mettre en place pour que les deux parents ayant accès à l’intimité de l’autre ne soient pas en colère l’un contre l’autre. Et puis, vous dites quoi à votre nouveau compagnon : 'une semaine sur deux tu dégages ou tu dois accepter de dormir dans le lit de mon mari !'."





Toujours selon elle, ce mode de fonctionnement envoie également un mauvais message, plus susceptible de perturber les enfants, que le fait d'avoir deux maisons. "L'argument qui dit que ce modèle permet une plus grande stabilité pour les enfants me fait rire, car avoir deux maisons n'est pas ce qui les perturbe le plus. Ce qui compte, c'est que la séparation soit claire et organisée. Or, cette pratique ne permet pas cela : ils comprennent que papa et maman ne sont plus ensemble, mais ils n'intègrent pas vraiment la séparation. Car parfois on fête les anniversaires ou Noël ensemble. On est dans un stand-by émotionnel. Et lorsque vient le moment de la vraie séparation, par exemple quand on vend la maison, c'est comme une deuxième rupture. Alors qu'une séparation nette, encadrée par des règles précises expliquées aux enfants, doit être le chemin à suivre pour ne pas traumatiser ses rejetons."