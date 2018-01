Divulguer les motifs d'absence aux DRH : l'expérimentation de la Sécu en questions

L'expérimentation, initiée en fin d'année 2017 mais présentée le 24 janvier, a fait bondir, notamment dans le monde médical, les organisations de médecins craignant que les garanties d'anonymat ne soient pas suffisantes et incitent les salariés à ne plus se déclarer. De quoi pousser l'Assurance maladie à publier un communiqué assurant que les données resteraient "évidemment" secrètes et que les entreprises concernées présentaient des effectifs "suffisamment importants (plus de 200 salariés) afin que le lien entre les causes d'absence et les salariés soit impossible".





Un argument qui ne convainc pas la psychosociologue Sandrine Vialle-Lenoël, intervenante en prévention des risques professionnels : "Ça me fait bondir ! Il y a un manque profond d'éthique dans cette initiative. La maladie et sa cause, c'est un position intime et il n'appartient qu'au salarié de dévoiler les raisons de son arrêt maladie."





L'anonymat assuré par le dispositif n'est d'ailleurs pas de nature à la rassurer : "Quand il se fait arrêter pour une dépression ou un burn-out, le sujet peut avoir honte d'avoir défailli, de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. C'est une situation qui crée de la défiance, et le salarié pourrait très bien s'arranger pour que ce soit un médecin généraliste et pas un psychiatre qui lui délivre son arrêt de travail." Et fausse alors l'analyse des données collectées.