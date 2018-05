Dix bonnes raisons de faire ses courses au marché

Qu’ils soient issus de l’agriculture biologique ou non, les aliments que l’on trouve sur les marchés sont souvent réputés avoir plus de goût, et être dotés d’une meilleure densité nutritionnelle. Cela s’explique notamment par le fait qu’une partie d’entre eux échappent en effet, grâce aux circuits courts, aux longs transports et aux mauvaises conditions de stockage. Deux paramètres qui, additionnés à une culture sur un sol riche, et une récolte à maturité, peuvent effectivement apporter des avantages en termes gustatif et nutritif. En outre, le fait d’acheter ses produits au marché, incite à cuisiner et permet donc d’échapper à la tentation des plats préparés industriels.