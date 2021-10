DOCUMENT LCI - Trafic de drogue à Paris : en immersion avec une brigade anti-crack

Un combat de longue haleine. Certains quartiers de Paris et de la région Île-de-France sont gangrénés par les trafics de drogue. Pour faire face à ce fléau, des brigades spéciales ont été déployées. La discrétion est l'un de leur atout le plus sûr. Steph et Franck, suivis par LCI dans le reportage en tête de cet article, font partie de ce "groupe anti-crack" de la brigade des réseaux franciliens. Les deux hommes traquent les trafiquants, tentant d'identifier les réseaux et leurs meneurs.