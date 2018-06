Dordogne, le département le plus touché par le passage à 80 km/h

La nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h entre en vigueur le 1er juillet 2018. Plus d'un million de kilomètres de routes sont concernés. D'après l'enquête menée par Auto Plus, c'est la Dordogne qui est la plus impactée par cette mesure. En effet, près de 11 000 kilomètres de routes doivent passer de 90 km/h à 80 km/h. Cette limitation est diversement appréciée auprès des habitants du département.



