Dordogne : les champignons sont de nouveau dans nos assiettes

Lorsque la pluie et le soleil se croisent, ça donne de beaux champignons. Et il faut dire que ça fait un bon moment qu'on les attend. En Dordogne, après l'épisode orageux des derniers jours, cèpes et girolles ont fait leur apparition dans les sous-bois. A peine arrivés sur les étals, les champignons trouvent déjà preneurs. En carpaccio, en feuilleté ou à la crème avec des escalopes de veau, chacun a sa manière de sublimer le produit.



