Dordogne : les vacanciers affluent durant les jours fériés

Les visiteurs sont nombreux à venir profiter du soleil et du beau temps en Dordogne. Par ailleurs, les commerçants y trouvent aisément leurs comptes avec la masse de touristes qui ont décidé de s'offrir quelques jours de détente pour ces fériés. Les restaurateurs et les marchands ont en effet vu leurs chiffres d'affaires se multiplier durant ce long pont. Quant aux touristes, ils ont eu l'occasion de profiter du cadre reposant de la région, de s'approvisionner en produits du terroir et de lâcher la pression du quotidien.



