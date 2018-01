Doubs : la décrue s'est amorcée

Les inondations ont pris une ampleur importante lundi 22 janvier 2018 dans le Doubs. Les habitants et les commerçants d'Ornans ont constaté l'ampleur des dégâts mardi matin. La décrue de la Loue est en cours, mais elle traverse la commune. La rivière a atteint un niveau jamais vu depuis soixante-cinq ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.