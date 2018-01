Impôts, Urssaf, allocations... Dans quels cas pourra-t-on bénéficier du "droit à l'erreur" ?

Le projet de loi instaurant le "droit à l'erreur", promesse de campagne d'Emmanuel Macron, est débattu depuis ce mardi 23 janvier à l'Assemblée nationale après avoir été enrichi d'une série d'amendements en commission. Dans la soirée, l'article phare de ce projet de loi a été voté à main levé par les députés. Ce "droit à l'erreur" doit permettre aux administrés de rectifier des bourdes commises de bonne foi sans se voir appliquer de sanction, et avec des intérêts de retard réduits s'il s'agit d'un problème fiscal. En pratique, cela signifie notamment que "c'est désormais à l'administration de prouver que vous n'êtes pas de bonne foi et non l'inverse", avait expliqué en novembre le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.





La mesure a notamment pour but de renouveler la relation entre l'Etat et ses administrés - particuliers comme entreprises - sur le principe d'"une faute avouée à moitié pardonnée", avait indiqué le ministre. Pour le député LREM Stanislas Guérini, proche d'Emmanuel Macron et rapporteur du texte, il s'agit ni plus ni moins que d'un changement de philosophie consistant à "passer d'une logique de sanction à une logique de conseil", à charge de l'administration de démontrer une intention frauduleuse et non plus l'inverse. Dans quels cas aura-t-on le "droit à l'erreur" ? Qui est concerné ? Voici quelques exemples concrets pour mieux vous y retrouver.