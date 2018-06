Mis en examen après le décès de leur bébé dénutri, des parents défendus par un comité de soutien

Depuis, les cinq frères et sœurs de la fillette, non scolarisés, "ont été examinés et il a été constaté aussi qu'ils étaient plutôt amaigris. Ils ont fait l'objet de placement, d'abord par le parquet, ensuite par le juge pour enfants, une décision confirmée ensuite par la Cour d'appel de Grenoble", d'après cette même source. Ils ont été confiés à la maison des enfants de Bourg-lès-Valence en attendant l’audience qui aura lieu en juillet concernant leur placement. Les parents, fervents catholiques, revendiquent pourtant leur choix de vie, affirmant avoir une alimentation saine et privilégier l’éducation à la maison.





Alors qu’ils viennent d’avoir un autre bébé, ils se sont entourés d’un comité de soutien et tentent de récupérer la charge de leurs aînés. Ce comité de soutien, d'environ 150 personnes, défend leur mode de vie et accuse l’hôpital d’avoir fait une erreur médicale, affirmant que la fillette aurait pu être victime d'un surdosage d'anesthésiant, rapporte France Bleu Drôme-Ardèche. Contactée par LCI, la mairie de Saint-Marcel-lès-Valence indique n’avoir "aucune connaissance de ce comité de soutien" et précise s’en dissocier complètement.