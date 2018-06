Du lait "made in France" dans une glace américaine

Ce vendredi 1er juin 2018 est la journée mondiale du lait, un produit que nous connaissons bien en tant que deuxième producteur européen. C'est justement dans le nord du pays qu'est fabriquée l'une des plus célèbres glaces au monde. En effet, après avoir hésité entre l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre et l'Irlande, Häagen-Dazs a choisi de travailler avec 450 éleveurs dans le Pas-de-Calais.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.