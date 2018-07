Du nouveau à Paris Plages : on a testé le mini-golf et les fouilles archéologiques

Côté nouveautés : les visiteurs pourront s'essayer au mini-golf, grâce à un parcours de neuf trous, installé à l'ombre des arbres sur la rive ouest du Bassin de la Villette (Quai de la Seine). En famille ou entre amis, c'est l'occasion de s'initier gratuitement à ce sport. Comme Lucie, 10 ans, venue s'exercer avec ses parents. " C'est la première fois qu'on y joue, et c'est loin d'être aussi simple que cela n'y paraît", lance le père de famille. "Cela fait 20 minutes qu'on a démarré la partie et nous en sommes toujours au trou numéro 3. On est trop nul ! ", fulmine la petite fille, ravie, malgré tout, d'assister à la débâcle de ses parents. L'activité est ouverte tous les jours de la semaine, de 13 heures à 20 heures. Club de golf à la main, à mon tour de m'élancer sur le parcours. Trente minutes plus tard, j'atteins enfin le trou numéro 5, grâce aux encouragements et les conseils des animateurs, avant de déclarer forfait. Lamentablement... Passons à l'activité suivante, sur le thème de l'archéologie.





Les férus d'histoire pourront se glisser dans la peau d'un archéologue. Tout au long de la saison estivale, des animations sur le thème de l’archéologie sont prévues, notamment un simulateur de fouilles (toujours sur la rive ouest du bassin de la Villette), en partenariat avec le musée du Louvre et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Les visiteurs sont invités à revêtir les habits de scientifique pour s'essayer à la fouille et à participer à la reconstitution d'un vase antique. Enfin, ils seront initiés à la manière dont les objets sont classés, interprétés et exposés au musée du Louvre. Les visiteurs pourront également admirer un os de T-rex, long de 2,20 m et vieux de 67 millions d’années, issu de la collection du Muséum national d’histoire naturelle.