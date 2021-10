Du Royaume-Uni à la France, l’inquiétude grandit autour du GHB en boite de nuit

Le monde de la nuit confronté aux violences sexuelles. Si son ampleur est difficile à quantifier, faute d’un dépistage effectué suffisamment tôt, des voix s’élèvent contre le phénomène de l’empoisonnement au GHB lors de soirées. Outre-Manche, il a même provoqué un appel au boycott des bars et des boites de nuit dans 45 villes au cours de la fin octobre. Comme le relaye la presse britannique, le mouvement de Boycott Girls Night vise à alerter sur la circulation de cette drogue dans ces établissements, ajoutée dans le verre de la victime à son insu ou bien directement injectée avec une seringue dans le bras de celle-ci. Mais il cherche surtout à pousser les responsables des clubs et le gouvernement britannique à agir.

Car les chiffres dont disposent les autorités sont effarants : en septembre et en octobre, 198 faits avérés d’intoxication au GHB ainsi que 56 faits d'empoisonnement par injection ont été enregistrés par les forces de police en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Par exemple, le Guardian rapporte l’histoire de Sarah, étudiante de l’Université de Nottingham, qui s’est réveillée à l’hôpital au lendemain d’une soirée, dépourvue de souvenirs de la veille et la trace d’une piqûre sur sa main. Dans son cas comme dans beaucoup d’autres, les médecins n’ont pu relever de preuve d’un empoisonnement dans ses analyses d’urines, celles-ci ayant pu être réalisées trop tard.

Dans le monde de la fête, ce sentiment d’insécurité grandit et touche particulièrement les femmes. En Belgique, des témoignages affluent depuis la mi-octobre et relayent des cas d’intoxications au GHB au cours de soirées dans plusieurs lieux nocturnes de la capitale. Le compte Instagram "Balance ton bar" publie ainsi des récits anonymisés de participantes et participants à plusieurs soirées, qui auraient été victimes d’agressions sexuelles et de viols ou de tentatives d’agressions après avoir ingéré cette drogue sans le savoir.

"Il y a plusieurs années de ça, j’étais sortie au You avec deux copines. Mes copines partent aux toilettes. Drogue ou pas drogue, je n’en sais toujours rien, mais j’ai repris conscience quand un type avait sa main dans ma culotte, je n’ai aucune idée du temps depuis lequel ça durait, en plein milieu de la boite sans que ça ne dérange personne", raconte l’un des témoignages, tandis qu’un autre écrit : "12 octobre 2013. Droguée à mon insu. Fini à Saint-Pierre (un hôpital de Bruxelles, ndlr) avec une commotion cérébrale et plusieurs points de sutures au crâne. Je ne me souviens plus de rien."