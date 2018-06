Du simple mode vie à l'activisme aux méthodes musclées, les vegans vont-ils trop loin ?

Fondée en 2008, l’association L214, qui revendique 30.000 adhérents en France, est en première ligne pour mener ce combat. Son objectif : éliminer toutes les pratiques qui nuisent aux animaux ! "La façon dont on se comporte avec les animaux dans les abattoirs est intolérable et inadmissible au XXIe siècle, s’indique auprès de LCI Brigitte Gothière, la porte-parole de l’association. Sur Terre, 80% des animaux destinés à la consommation grandissent dans des élevages industriels, des élevages intensifs, où ils sont enfermés dans des entrepôts et ne voient jamais la lumière du jour. On sait aujourd’hui, de nombreuses études scientifiques l’ont démontré, que les animaux éprouvent des émotions, ont le désir de vivre. A la question 'Est-il, ou non, nécessaire de faire tuer des animaux pour les manger ou d’exploiter des animaux pour avoir leur lait, leurs œufs notamment ?', nous répondons que 'non'. Avec des arguments scientifiques, des études nutritionnelles à l’appui."





"En France, aujourd’hui, on peut très bien se nourrir de façon vegane et être en bonne santé, reprend la porte-parole de L214. Cela nécessite quelques aménagements mais, sur le plan nutritionnel, on y arrive très bien. Jusqu’au milieu du XXe siècle et la découverte de la fameuse vitamine B12 synthétique, il était impossible d’être totalement vegan. "L’être humain ne synthétise pas cette vitamine B12, explique Ophélie Véron, qui se revendique elle-même vegane. Aujourd’hui, le problème ne se pose plus. On peut tout à fait bannir de son alimentation la viande, à condition de prendre cette vitamine B12." A en croire la sociologue, le mouvement est composé principalement de personnes privilégies en matière d’accès à l’information, mais pas forcément d’un point de vue économique. "Ce mouvement, très urbain, est plus développé dans les foyers à revenus faibles ou modérés que dans les foyers aux revenus plus élevés", précise-t-elle.