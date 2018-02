EA Guingamp : l'équipe féminine suspendue après une grève pour de meilleures conditions de travail

Contactée, la présidence du club n'a pour l'heure pas donné suite. Sera-t-elle néanmoins sensible aux arguments de son équipe féminine ? Sur les réseaux sociaux, les supporters se montrent solidaires du mouvement, d'autant plus qu'à Guingamp existe une tradition de formation sportive et scolaire de haut niveau pour les jeunes espoirs du foot qui peuvent ainsi bénéficier d'infrastructures adaptées : c'est "l'Akademi" de Guingamp, qui a d'ailleurs pour mot d'ordre : "Former des footballeurs, c'est avant tout former des hommes".