Échec d'Autolib' : quelle solution pour les utilisateurs ?

Le long conflit entre la mairie de Paris et le groupe Bolloré a abouti à la résiliation du contrat Autolib'. En effet, le service proposé par la société n'est pas assez rentable. En 2017, 13 000 locations par jour ont été enregistrées. Un chiffre presque marginal comparé aux 8,3 millions de déplacements quotidiens en transports en commun. Alors, comment vont se déplacer les utilisateurs de ces petites voitures ?



