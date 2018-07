Éclipse : la Lune vire en rouge et se donne en spectacle

La Lune avait l'allure d'une planète rouge le soir du vendredi 27 juillet 2018. Il s'agit d'une éclipse totale classée comme la plus longue du siècle. Elle a offert un spectacle étonnant dans le monde entier. Et en France, si les orages avaient parfois gâché la fête, c'est sur l'île de la Réunion que le phénomène était le plus impressionnant.



