Cyberattaque contre la plateforme du Cned : l'œuvre de petits malins pour faire l'école buissonnière ?

Le "mammouth", dans sa version 2.0, a repris du service mardi avec le retour des cours à la maison. Mais le colosse a rapidement montré des signes de lenteur, avec de nombreux bugs signalés par des professeurs, des parents et des élèves, en raison de serveurs numériques inaccessibles ou défaillants. Pour expliquer ces dysfonctionnements, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué d'emblée "une très forte attaque informatique venue de l’étranger", balayant d'un revers de la main les critiques faisant état du manque de préparation des services de l'État. Si pour l'heure on ne sait pas (encore) qui en serait à l’origine, l’incident fait désormais l’objet d’une enquête, a annoncé ce mercredi la section cybercriminalité du parquet de Paris.

Pour l’expert en cybersécurité Baptiste Robert, il est plus probable que cette attaque soit l’œuvre d’individus opérant depuis la France. "Il y a eu un afflux massif de visiteurs qui se sont connectés au simultanément sur la plateforme du Cned, ce qui était prévisible. Et des petits malins ont lancé au même moment une attaque informatique pour saturer les serveurs et rendre inaccessible la plateforme du Cned", avance le spécialiste. Mardi dans la soirée, un internaute a d’ailleurs déclaré sur Twitter (son tweet a été supprimé depuis) être l’auteur de la cyberattaque. "Il s'agit un adolescent de région parisienne qui a déjà fait parler de lui dans le passé. Il s’est mis en live sur Twitch en fanfaronnant : ‘On a n***é le Cned'", rapporte l'expert en sécurité informatique.

Difficile à ce stade de l'enquête de prêter du crédit à de telles revendications. Pour autant, comme le rappelle Nicolas Arpagian, enseignant à l’École supérieure de la Police et auteur de La Cybersécurité - Que sais-je (2018, aux éditions PUF), la méthode utilisée pour mener cette attaque est à la portée de n’importe qui ou presque. "L’attaque par déni de service est la plus basique des attaques informatiques. Cela consiste à rendre un serveur ou ici en l'occurrence un organisme inutilisable. Il existe des outils clés en main sur Internet pour quelques centaines d'euros. Il suffit d'indiquer l’URL du site, la durée de l’attaque et le logiciel s'occupe du reste."