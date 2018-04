Comment bien aider son enfant à apprendre à lire ?

Du bout de leur petit doigt, les enfants qui arrivent en classe de CP apprennent à faire défiler une à une les lettres pour pouvoir lire les mots, puis les phrases. Sur le fond, plus de 30 méthodes différentes existent pour apprendre à lire : syllabiques, jeux éducatifs ou encore reconnaissance des sons… Difficile de savoir quelle méthode adopter.





Déjà, pour des progrès rapides, pas de mystère, une seule méthode : solliciter sa progéniture en permanence. Et ce, peu importe l'environnement. Ainsi, les enfants peuvent s’amuser à lire les emballages alimentaires, les panneaux publicitaires dans les rues, les titres de vos magazines… De légers efforts au quotidien qui vont leur permettent d’être à l’aise à la lecture plus rapidement, et qui donne un aspect ludique à cet apprentissage, pas toujours facile.