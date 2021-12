En seulement 25 ans, la France est-elle passée de meilleurs à pire pays de l'UE en maths ?

Bien que diverses études proposent de mesurer le niveau des élèves dans différentes matières, il en est une qui est quasi systématiquement prise en exemple dès lors que l'on s'intéresse aux mathématiques. Il s'agit de "TIMSS", dont le ministère de l'Éducation nationale explique qu'il s'agit d'une "étude comparative organisée par une organisation internationale, indépendante, à but non lucratif qui conduit des études pédagogiques dans le monde entier". Cette organisation, l’IEA, "s’appuie, pour évaluer les élèves de CM1 et de 4e, sur les programmes d’enseignement de mathématiques et de sciences communs aux pays participants". La France y a participé en 1995, puis à nouveau en 2015 et 2019. Les derniers résultats proposent donc d'observer une évolution sur une échelle de presque 25 ans.

Quand les derniers résultats ont étés dévoilés, le ministère a été contraint de reconnaître qu'avec "un score de 483 points, la France se situe sous la moyenne internationale des pays participants de l’UE et de l’OCDE (511)". Pire, "la France n’amène que 2 % de ses élèves au niveau avancé en mathématiques alors qu’ils sont en moyenne 11 % dans ces pays". Entre 1995 et 2019, force est de constater que "les résultats des élèves ont baissé de façon significative en France". Ce constat sévère omet de préciser que la France, si l'on se focalise sur les résultats des CM1, affiche les pires scores de l'UE. Et que seule la Roumanie, qui n'a pas fait passer les tests à ses élèves de CM1 fait pire en ce qui concerne les élèves de 4e.