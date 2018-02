Début des vacances de la zone C : consultez le calendrier de l'année scolaire

- Zone A : du samedi 7 avril après la classe (ou vendredi 6 pour les élèves qui n’ont pas cours le samedi) au lundi 23 avril au matin.





- Zone B : les vacances devaient initialement avoir lieu du samedi 21 avril après la classe (ou vendredi 20 pour les élèves qui n’ont pas cours le samedi) au lundi 7 mai au matin dans toutes les académies de cette zone. Mais plusieurs d'entre elles ont décidé de décaler le début des jours de repos au mercredi 25 avril (jusqu'au lundi 14 mai) pour pouvoir englober le 8 mai et l’Ascension. Celles de Caen, Nantes, Orléans-Tours, Rouen et Rennes sont concernées. Les rectorats d'Amiens, de Lille, de Reims, de Nancy-Metz, de Strasbourg, de Nice et d'Aix-Marseille n'ont en revanche pas modifié le calendrier.





- Zone C : du samedi 14 avril après la classe (ou vendredi 13 pour les élèves qui n’ont pas cours le samedi) au lundi 30 avril au matin.





A noter que cette année, il n’y aura pas de pont pour l’Ascension, qui tombe le jeudi 10 mai.