Quand auront lieu les vacances de février ? Consultez le calendrier de l'année scolaire

Les vacances de Noël sont finies. Après avoir retrouvé les bancs de l'école ce lundi 8 janvier, tous les enfants de France seront à nouveau en repos en février, mais à des dates différentes selon la région où ils se trouvent.





Vous pouvez déjà vous projeter dans les prochaines vacances. Voici leurs dates pour les zones A, B et C* qui s'étaleront tout au long des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 :