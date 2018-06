Quand les cabines téléphoniques se transforment en cabanes à livres...

Une idée pertinente pour ne pas systématiquement envoyer à la casse les cabines téléphoniques et pour tenter de (re)donner le goût de la lecture et des livres à chacun de nous alors que le temps passé quotidiennement devant des écrans ne cesse d’augmenter. "On a aimé un livre, on a envie de le partager et on ne veut pas le garder pour soi ? Dans ce cas, on va le mettre dans une cabane, avec, pourquoi pas, un petit mot dedans, pour partager ce livre’" raconte Isabelle Moreau-Jouannet, adjointe à la culture et au patrimoine à la mairie d’Aix-les-Bains, à l’initiative du projet dans la cité thermale de Savoie, où 9 "CabanaLivres" ont vu le jour.