Economie circulaire : les bouteilles en plastique seront bientôt consignées

Ce lundi 23 avril 2018, le gouvernement dévoile son projet de loi sur l'économie circulaire. Une des pistes est le retour des consignes de bouteilles de verre. A Strasbourg, on l'applique déjà et d'ici peu, il sera devenu un geste quotidien. L'avis des Français enquêtés est unanime sur la réutilisation des bouteilles en plastique. Reste à voir comment inciter les consommateurs à mieux trier.



