Pourrait-on aisément appliquer une TVA réduite aux produits respectueux de l'environnement ?

Pour faire évoluer les modes de consommation et de production, Yannick Jadot souhaite la mise en place d'une série de mesures. L'eurodéputé écologiste, candidat à la primaire EELV en vue de l'élection présidentielle, a notamment expliqué cette semaine vouloir agir sur les taux de TVA. "Je veux baisser la TVA sur ce qui est propre, l'alimentation biologique, tout ce qui est réparable et qui met fin à l'obsolescence programmée", a-t-il lancé sur le plateau de BFMTV.

Comme dans de nombreux autres domaines, la législation française s'accorde avec des textes en vigueur à l'échelle européenne. C'est notamment le cas en ce qui concerne la fiscalité, les taux de TVA ne pouvant pas être définis de manière unilatérale et dérégulée dans les États membres de l'UE. Un rapport sénatorial publié il y a un peu plus de 20 ans rappelait que la TVA avait été introduite en France en 1954, et progressivement généralisée dans l'économie. Cela a peu à peu abouti, "par application des directives européennes, à l'extension de la TVA à toutes les activités économiques réalisées à titre onéreux et notamment aux activités non commerciales", résumaient les sénateurs.

Les directives en question, bien qui révisées au cours du temps, se révèlent anciennes. Le texte qui fait foi remonte à 2006, mais il vient en compléter un qui date de... 1977. Qu'apprend-on à sa lecture ? Que "le système commun de TVA devrait, même si les taux et les exonérations ne sont pas complètement harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que, sur le territoire de chaque État-membre, les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution". Ce n'est pas tout, puisque la législation fixe un taux standard minimum de 15%, aucune limite maximale n'étant toutefois instaurée.