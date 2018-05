Éducation : coup d'envoi de la plateforme Parcoursup

Les élèves de terminale inscrits sur la plateforme Parcoursup recevront par SMS dès ce mardi 22 mai les réponses à leurs souhaits d'inscription dans l'enseignement supérieur. Le ministre de l'Education nationale a affirmé que plus de la moitié des étudiants auraient tout de suite un retour positif. Les autres devront encore patienter quelques jours.



