Education : coup d'envoi des inscriptions sur Parcoursup

A Nice, les lycéens ont découvert la nouvelle procédure qui va leur permettre de formuler leurs vœux pour leurs études supérieures. On note deux nouveautés dans l'orientation des lycéens. Ils seront désormais accompagnés par des équipes éducatives et les appréciations des professeurs seront inscrites sur Parcoursup. Par ailleurs, ils ont jusqu'au 13 mars 2018 pour formuler dix souhaits pour l'année prochaine sous réserve d'avoir le bac.



