Faut-il dire à sa fille qu’elle est belle ?

La décision de Clare a fait le tour des réseaux sociaux : alors que certains soulignent la pertinence de son choix éducatif, d'autres, en revanche, le trouvent bien trop extrême. À la rédaction de LCI, on s'est aussi posé la question : l'air de rien, ne conditionne-t-on pas trop nos filles à plus se préoccuper de leur physique, plutôt que de leur intellect ? Pourquoi complimente-t-on plus facilement une petite fille sur son physique, qu'un petit garçon ? A l'heure où plus que jamais, on tente de réduire les inégalités entre femmes et hommes, et que l'on sait que beaucoup de choses se jouent dès le plus jeune âge, il nous a semblé important d'en savoir plus sur le sujet.





"Sur le fond, cette mère pose une question qui existe", nous confirme le psychologue pour enfants, Vincent Joly. Au Royaume-Uni justement, une étude de Girl Guiding UK a montré que plus d'un tiers des filles âgées de sept à dix ans pensent que le physique est la qualité la plus importante chez une femme. "C'est quelque chose qui est inscrit depuis des générations. Ce qu'on a longtemps attendu de la femme, c'est d'abord sa beauté", reconnaît de son côté la psychologue clinicienne, Sophie Tournesac.





Cependant, la réponse de cette maman à cette problématique est "un peu brutale", précise à son tour Vincent Joly. "Régler ça en contrant la beauté à l’intellectuel, pédagogiquement, la stratégie est discutable. Il est préférable de dire à sa fille qu’elle est belle plutôt que de ne rien dire. Par cela, on sous-entend des choses : qu’on l’aime, qu'on la chérit…". Une idée étayée par le pédopsychiatre Gilles Nester. "C’est une question d’excès. C’est important d’être valorisé même si le sujet de la beauté est très subjectif. Il faut le faire, oui, mais dans la modération", ajoute-t-il.