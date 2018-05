Il y aura bien plus de bio dans les cantines scolaires

Si la France Insoumise et le MoDem approuvent cette mesure, les Républicains jugent l'objectif trop ambitieux. Lors des débats, ils ont proposé de repousser cet objectif à 2025 ou de le moduler estimant qu'il "sera très difficile à atteindre pour les collectivités". De son côté, la République en Marche est divisée. "Je ne comprends pas qu'on cherche à imposer un style de vie à l'ensemble de nos concitoyens et plus spécialement nos enfants. Je pense que nous devons laisser nos gestionnaires libres de leurs choix", soutient Grégory Besson-Moreau, député LaREM de l'Aube.





Une fois mise en application, cet article du projet de loi agriculture et alimentation entraînera un surcoût sur les produits de 15%, soit 68 centimes, selon le gouvernement. Mais selon le ministre de l'Agriculture, il devrait être composé par des mesures anti-gaspillage.