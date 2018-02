Education nationale : la mobilisation parentale se renforce de plus en plus dans le Lot

A deux jours du prochain comité de l'Education nationale, la colère des parents d'élèves s'amplifie dans le Lot. En 2018, ce département devrait perdre 17 postes d'enseignants. Ce qui entraînerait probablement la fermeture de l'école. Les élus, douze maires du Lot, se sont joints au mouvement et ont menacé de rendre leurs écharpes. Ils ont le sentiment qu'on leur a confisqué leur pouvoir de prise de décision.



