Une campagne de communication du gouvernement accusée de détourner le sens de la laïcité

Cette campagne, amorcée sur internet et les réseaux sociaux, doit être diffusée dans les établissements scolaires et par affichage. Elle a été présentée jeudi par le ministre Jean-Michel Blanquer lors de sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Sur une des affichettes, une petite fille blanche échange avec complicité avec un petit garçon noir. On peut alors lire en bas de la photo : "Permettre à Eva et Kellijah d'être inséparables tout en étant différents, c'est ça la laïcité."

La CGT-Educ'action (minoritaire) a dénoncé sur Twitter une "scandaleuse campagne", mêlant "poncifs et instrumentalisation d'un concept apparemment mal digéré", tandis que l'essayiste et journaliste Mona Chollet se désole d'un "gloubiboulga néocolonial".

Sur le plateau de LCI, l'éditorialiste Jean-Michel Aphatie (vidéo en tête de cet article) a tenu à revenir sur ce qu'il qualifie de "confusion mentale de l'Éducation nationale", rappelant que la laïcité, c'était "la neutralité religieuse de l'État". Prenant l'exemple d'une des pancartes, il souligne : "C'est une affiche antiraciste, ce n'est pas une affiche religieuse, ça n'a rien à voir avec la religion."

"Cette série d'affiches (...) va une fois de plus perturber le travail des enseignants et enseignantes qui s'efforcent de faire comprendre et appliquer ce principe de la République dans sa définition la plus précise (historique et juridique)", s'est à son tour désolé le groupe histoire-géo du Snes-FSU (principal syndicat du secondaire).