Vers la fin des heures de colle ? Jean-Michel Blanquer y songerait sérieusement

Assiste-t-on aux "dernières heures" des heures de colle ? Selon des informations de RTL, révélées ce vendredi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer entendrait "revoir les sanctions et les punitions à l'école et dans les collèges" et devrait passer aux choses sérieuses dès le mois prochain. Il voudrait ainsi supprimer les heures de colle et le fait de "recopier cinquante fois une phrase" afin d'attribuer aux élèves des punitions ayant du sens.





RTL explique ainsi que la punition sera liée au fait reproché et donne l'exemple suivant : "si un élève utilise son téléphone portable en classe et prend des photos", il pourrait alors lui être demandé de concevoir un exposé "sur le droit à l'image". Ainsi, fini les punitions "bêtes et méchantes". Ces nouvelles mesures devraient, toujours selon RTL, prendre effet dès la rentrée prochaine, à l'instar de l'interdiction du téléphone portable.