Communiquer avec son bébé en langue des signes alors qu'il entend : une pratique de plus en plus répandue

"Ca a limité la frustration", nous confie Claire, maman d'un petit garçon. "Il arrive beaucoup mieux à se faire comprendre. Et vu qu’on met toujours les mots sur les gestes, il a appris à parler plus facilement". En effet, plusieurs études ont démontré que le fait de signer permettrait aux tout-petits de développer plus tôt que la moyenne le language oral. Pour autant, chaque enfant étant différent, et ayant son propre rythme, ces études ne sont pas à prendre au pied de la lettre... Et non, votre enfant ne parlera pas plus tard si vous ne lui avez pas appris la langue des signes ! Chacun fait comme il peut/veut !





Reste que si l'idée vous tente, faites les choses bien, la langue des signes est une langue comme une autre, avec ses codes, ses règles ! Il existe bon nombre d'ouvrages qui peuvent vous aider, tels que Bébé signe, premiers signes en Langue des Signes Française, de Monica Companys ou Bébé s’exprime par signes, d’Anaïs Galon et Christine Nougarolles. Si vous êtes plus branché(e) numérique, pas de souci, l'application Baby sign and learn est faite pour vous. Enfin, vous pouvez également pousser la porte d'associations qui agissent sur toute la France, comme Signes2mains et Bébé, fais-moi signe !