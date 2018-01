Pas de fessée, pas de chantage... Comment réagir quand son enfant n'écoute pas ?

"L'enfant a une notion aiguë de ce qui est juste ou non. Les adultes n'ont pas à craindre de perdre la face devant l'enfant s'ils s'aperçoivent que leurs paroles ou leurs actes n'étaient pas justes ou adaptés. Un enfant respectera beaucoup plus les adultes s'ils ont été capables de reconnaître leurs faux-pas. Il est toujours possible de dire : 'Je suis désolé. Je regrette de t'avoir dit cela, de t'avoir menacé, puni, giflé, etc. J'étais très énervé et je n'ai pas pris le temps de réfléchir… Je ne souhaite plus me comporter comme cela.' L'essentiel est de le reconnaître, de ne pas persévérer dans ses erreurs et de pouvoir en parler. On peut aussi faire comprendre à l'enfant qu'on a besoin de lui. L’enfant alors imitera l'adulte en ne s'effondrant pas quand il se trompe. Ce sera pour lui une occasion de mieux se comprendre, apprendre et repartir", explique la pédiatre.





Elle assure également que l'enfant n'a aucune notion de ce qu'est l'autorité parentale mais qu'il a la notion du respect de ses parents, si ceux-ci sont cohérents dans leur comportement. "On ne peut pas demander à un enfant de ne pas crier, si nous mêmes nous crions", explique-t-elle. Car "une attitude dure, rigide, des humiliations verbales, physiques... tout ce qui fait peur stresse l'enfant, freine le développement global de son cerveau intellectuel et affectif. Cela peut entraîner des troubles du comportement et des difficultés d'apprentissage."