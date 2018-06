Parents, voici pourquoi l’empathie est importante dans l'éducation de vos enfants

On sait l'être humain doué d'empathie, à savoir cette capacité à comprendre les sentiments et les émotions, à faire attention aux autres. Mais quid chez les enfants ? Que savons-nous réellement de leur degré d'empathie ? À partir de quand en prennent-ils conscience ? Tant de questions qui turlupinent les jeunes parents soucieux de savoir si oui ou non, leurs enfants savent interagir avec les autres, socialiser dans la cour de récré et nouer des liens affectifs durables.





Première certitude : sauf en cas de troubles du spectre autistique, tout enfant est pourvu d'empathie. Mais si elle est innée (nous percevons tous ce que ressentent les autres), elle demande à être développée, voire à être mise au service d'un sentiment noble comme la compassion, soit la préoccupation sincère et désintéressée de l’autre.