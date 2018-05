Enseigner Montessori à la maison sans s'y perdre, c'est désormais possible (et les enfants adorent)

La méthode Montessori connaît, en France, un succès grandissant. Quand les rayons des magasins pour enfants se remplissent d'articles en rapport avec cette pédagogie, de plus en plus d'écoles ouvrent leurs portes et accueillent des élèves dès 2 ans. Mais inscrire ses enfants dans de tels établissements coûte cher. 500 euros par mois en moyenne. Tous les parents n'en ont pas les moyens. D'autres, qui pourraient financer cette scolarité alternative, préfèrent malgré tout inscrire leurs enfants à l'école publique par souci de mixité sociale.





Pour ces parents et ces enfants, Emilie Druais, consultante en petite-enfance, a publié chez Hatier "Mes premiers ateliers Montessori", des cahiers qui permettent de pratiquer l'éducation Montessori à la maison. "L'idée, c'était de faire une première approche, un premier kit, tout prêt, pour démarrer à la maison", explique-t-elle à LCI. Un matériel Montessori peut, en tout, avoir jusqu'à cinq utilisations différentes. "Or si vous n'avez pas le mode d'emploi de la méthode globale, vous risquez de ne pas aller au fond de cette pédagogie et de son intérêt", poursuit la spécialiste.