Inscrire l'égalité des sexes dans la Constitution, quelle efficacité ?

Et d'abord, cette réforme est-elle seulement réalisable ? LCI a posé la question à Florence Chaltiel-Terral, professeure de droit public à Sciences Po Grenoble. Selon elle, en théorie, "rien ne pourrait venir empêcher cette proposition". Elle détaille : "En 1992, au moment de la révision constitutionnelle qui a fait suite au traité de Maastricht, un débat a porté sur le transfert du droit de battre monnaie à une instance supra-nationale." C'est un peu technique, mais toujours est-il que le Conseil constitutionnel, saisi, a répondu qu'il ne contrôlait pas les décisions du pouvoir constituant. Pas de refus en vue, donc, à moins que la forme ne soit pas respectée. "Pour modifier la Constitution, il faut que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux Assemblées - c'est ce qui se profile ici", rappelle Florence Chaltiel-Terral. "Par la suite, si l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès ne votent pas la réforme à majorité des 3/5e, alors on aura un problème. En revanche, si cette procédure est respectée, le Conseil constitutionnel n'aura pas son mot à dire."





De là à ce que cette réforme soit efficace... c'est un autre débat. Ce sera "inutile", juge la professeure de droit. "La Constitution a déjà été révisée pour l'égalité entre les femmes et les hommes". En effet la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l'article 1er de la Constitution, instaurant la parité en ces termes : "La loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales". "De plus, de nombreuses directives européennes entendent lutter contre les discriminations, poursuit-elle. On est un peu dans la surenchère constitutionnelle, même si c'est toujours possible juridiquement."