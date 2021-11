Égalité salariale entre femmes et hommes : la France fait-elle mieux que ses voisins européens ? L'égalité salariale n'est effective dans aucun pays d'Europe. − Illustration Jud Mackrill via Unsplash

RÉMUNÉRATIONS - Des militantes et militants féministes déplorent les écarts de salaires persistants entre les femmes et les hommes. À l'échelle européenne, la France affiche un bilan négatif par rapport à plusieurs de ses voisins, l'Italie ou la Belgique notamment.

Un calcul réalisé par la lettre d'information féministe Les Glorieuses met en avant le fait qu'en tenant compte des inégalités salariales en France, les femmes en France travaillent "gratuitement" depuis 9h22 ce mercredi 3 novembre. Les écarts de rémunérations d'un sexe à l'autre demeurent majeurs, de l'ordre de 16,5 % en défaveur des femmes cette année.

Peu encourageant, ce constat interroge sur l'efficacité des politiques publiques visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans le domaine du travail. Et nous pousse à prendre de la distance pour savoir si la France fait moins bien que ses voisins en la matière. En Europe, d'importantes disparités ne manquent pas d'apparaître, les bons élèves n'étant pas forcément ceux auxquels on pense au premier abord.

Italie ou Roumanie parmi les plus avancés

Pour tenter d'effectuer une comparaison la plus juste possible d'un pays à l'autre, il serait utile de disposer de données permettant d'observer les écarts de rémunérations à compétences égales à travers le continent. Malheureusement, de tels chiffres ne sont à l'heure actuelle pas disponibles, Eurostat ne livrant qu'un indicateur qualifié de "non ajusté". En clair, il s'agit de dresser un parallèle entre la "rémunération horaire brute moyenne des hommes salariés" et celle des "femmes salariées en pourcentage du salaire horaire brut moyen des hommes salariés". Il en découle alors un pourcentage, portant sur 2019 ou 2018 selon les pays, représenté sur la carte qui suit (accessible également via ce lien).

Les idées reçues conduisent souvent à considérer les pays scandinaves comme plus égalitaires et progressistes en matière de droits des femmes. Au contraire, les pays du sud de l'Europe sont associés d'ordinaire à des représentations plus machistes. Autant de préjugés que les données d'Eurostat tendent à infirmer. L'Italie, par exemple, présente un écart parmi les plus faibles du continent en matière de différences salariales. Les femmes ne sont en effet rémunérées en moyenne "que" 4,7% de moins.

Le podium est complété par la Roumanie (3,3%) ou le Luxembourg (1,3%). Mention spéciale aussi à la Belgique, nos voisins affichant un écart de 5,7%. Espagne, Portugal ou Grèce affichent eux-aussi des écarts inférieurs à ceux constatés en France, légèrement supérieurs à 10%. Suède, Norvège et Danemark se trouvant entre 11 et 14%. Parmi les "mauvais élèves", on peut citer l'Allemagne (19,2%), le Royaume-Uni (19,8%), la Lettonie (21,2%) ou bien encore l'Estonie (21,7%). Le site Toute l'Europe, à dessein, incite néanmoins à utiliser avec prudence ces chiffres. Calculés "à partir des salaires dans l’ensemble des secteurs économiques", ils ne traduisent pas nécessairement le fait que "dans chaque pays les racines de l’inégalité salariale peuvent être multiples : différences en matière d’éducation, de choix de secteur, ségrégation sur le marché de l’emploi, partage inégal des responsabilités domestiques et de la garde des enfants..." Notons enfin qu'en l'espace de 15 ans, la France n'a pas affiché d'avancée significative si l'on se fie aux éléments fournis par Eurostat. Au contraire : alors que les écarts de salaires sont de 16,5% aujourd'hui, ils étaient évalués en 2006 à 15,4%.

En vidéo Emploi et pouvoir d’achat : ces patrons qui augmentent les salaires

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sous Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.