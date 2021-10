Église : le nombre de catholiques en fort recul en Europe

Le nombre de prêtres est lui aussi en recul : moins 2608 pour un total de 168.328. Les religieux et religieuses, eux, se font de plus en plus rares en Europe. Selon l'agence Fides, l'organe d'information des missionnaires catholiques, le continent en compterait 7400 de moins qu'il y a 10 ans.

Hémorragie de fidèles sur le Vieux continent. Alors que l'Église catholique gagne du terrain partout dans le monde, le Vatican annonce que le nombre de catholiques en Europe recule fortement. Les statistiques publiées ce jeudi témoignent de l'envolée de 292.000 fidèles. L'Europe ne compte plus ainsi que 285,6 millions de catholiques.

Au 31 décembre 2019, le nombre de catholiques dans le monde s'élevait à 1.344.403.000, soit 15,41 millions de plus que l'année précédente, selon ces chiffres compilés par l'agence Fides, l'organe d'information des missionnaires catholiques. Ils représentent 17,74% de la population mondiale. Dix ans plus tôt, en 2009, Fides avait dénombré 1,18 milliard de catholiques.

Ailleurs dans le monde en revanche, le courant catholique progresse, rapporte Fides dans un communiqué . L'Afrique a enregistré en 2019 la plus forte hausse de fidèles (+8,3 millions pour 251,5 millions), suivie par les Amériques (+5,4 millions pour 647,2 millions), l'Asie (+1,9 million pour 149,1 millions) et l'Océanie (+118.000 pour 10,9 millions).

Le nombre de prêtres, lui, s'élève à 414.336 (+271 par rapport à 2018). Comme l'Europe, les Amériques et l'Océanie connaissent elles aussi un déclin du nombre de prêtres (respectivement -690 pour 121.693 et -69 pour 4.600). Il augmente en revanche en Afrique (+1649 à 49.461) et en Asie (+1989 à 70.254).

Le nombre de religieux non prêtres a pour sa part diminué pour la septième année consécutive, de 646, pour atteindre 50.295. La diminution globale du nombre de religieuses se confirme également (-11.562 pour atteindre 630.099). Seules des hausses se font remarquer, une fois de plus en Afrique (+835) et en Asie (+599).