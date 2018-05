Ehpad : des mesures d'urgence en perspective ?

Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, va annoncer des mesures sur les Ehpad. On sait déjà qu'il va y avoir plus de soignants que de personnel administratif. La présence d'une infirmière la nuit sera obligatoire. La question de leur rémunération reste un problème majeur. Par ailleurs, la ministre veut lancer un grand débat national sur le troisième âge et sur le moyen de financer son indépendance sur le long terme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.