Elles ont 20 ans et défilent contre le droit à l'avortement

Mayalène est parmi eux. Versaillaise de 18 ans, elle se reconnaît dans ce discours qui dit vouloir " mettre la vie avant tout." Même si, devant ses amis, elle émet quelques réserves sur la remise en cause du droit à l’IVG. "Bon, okay, il y a des cas graves comme le viol par exemple, où ça ne se discute pas trop, quand-même… " nous indique-t-elle du bout des lèvres. Et si Marie, Philippine, Mayalène et les autres sont venues à la marche sans leurs parents, comme un acte de sage affranchissement, ce n’est pas le cas pour cette petite fille de neuf ans et demi, accompagnée de sa mère.





Pourquoi est-elle ici ? La petite hausse les épaules : "Pour dire non… à l’avortement. " "Voilà, c’est ça ", reprend sa mère. "J’essaie d’expliquer ces sujets sociétaux à mes enfants. Et leur innocence a été heurtée quand je leur ai dit qu’on pouvait tuer des bébés dans le ventre de leur maman. " Aux épaules de sa fille est scotchée une affiche, sur laquelle on peut voir le dessin d’un foetus, surmonté de ce slogan : "C’est mon corps, pas ton choix", détourné de la devise féministe "mon corps, mon choix ". " Ça veut dire que c’est son corps et que personne ne peut décider à sa place", décrypte la mère de famille. Etrange : une militante dans un rassemblement féministe n’aurait pas dit autre chose. "Si elle décide d’avorter, je ne pourrais pas l’en empêcher", complète-t-elle, avant de se rattraper : "Mais j’en serais vraiment très malheureuse."