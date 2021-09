Emma et Gabriel détrônés, quels sont les nouveaux prénoms les plus donnés ?

ÉTAT CIVIL - Emma et Gabriel ont fait leur temps. En 2022, il sera de bon ton d'appeler son enfant Jade ou Léo, selon l'Officiel des prénoms, à paraître ce jeudi. Et vous, quels sont vos critères pour le choisir ?

Comment va-t-il ou va-t-elle s'appeler ? C'est la question que bon nombre de futurs parents se posent, parfois même jusqu'au jour de l'accouchement. "Au départ, on était sur Camille ou Alice, et quand elle est née, on s'est dit, ce sera plutôt une petite Pauline", témoigne cette maman dans le JT de TF1, à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Cette année, la plupart des parents ont opté pour des prénoms aux consonances classiques et intemporelles. Mais si vous voulez être à la page, mieux vaut se fier à l'Officiel des Prénoms (Editions First) qui publie, ce jeudi 2 septembre, son palmarès annuel. Ainsi, en 2022, Jade devrait être le prénom féminin qui sera le plus donné, devant Emma et Louise. Côté garçon, Léo passe en tête de liste et détrône Gabriel, resté en haut du classement durant dix ans. D'ailleurs, Samantha Santero-Dubreil, gérante d'un magasin de puériculture à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le constate dans les commandes qu'elle reçoit. "On l'avait déjà un peu l'année dernière, mais effectivement beaucoup moins que cette année", dit-elle.

L'univers de la nature est à la mode

"Emma et Gabriel vont certainement continuer à décliner, car ils ont déjà tenu sur une période exceptionnellement longue", estime dans Le Parisien Stéphanie Rapoport, coautrice avec Claire Tabarly-Perrin, de cet ouvrage de référence en la matière. Pour ces deux spécialistes, les prénoms courts d’une ou deux syllabes, rétros et faisant référence à l’univers de la nature seront parmi les plus donnés dans les mois qui viennent. Léo, lion en latin, et Jade, en référence à la pierre précieuse, sont ainsi emblématiques de cette tendance. Il faudra aussi compter sur Loup, déjà porté par 2700 garçons, Zéphyr, Marin ou Orion, dont les attributions chez les garçons sont en forte hausse. Chez les filles, cinq autres prénoms du top 20 des tendances répondent à cet appel de la nature, comme Ambre à la 7ᵉ position, Rose (8ᵉ), Iris (16ᵉ) et Agathe (19ᵉ).

Le rétro fait aussi toujours recette à l'image de ce papa qui a choisi d'appeler son fils Auguste. "Ça s'est fait naturellement. On avait chacun des aïeux qui avaient ce prénom-là. C'est le prénom ancien qui nous a plu", témoigne-t-il. Ce que confirment les deux spécialistes : "Il y a aujourd’hui Louis, mais on observe une belle remontée de Léon et de Marceau chez les garçons, poursuivent-elles dans le quotidien. Chez les filles, Madeleine mènera bientôt la danse derrière Louise et pourrait bien s’installer durablement sur le podium".

Certaines mères, en revanche, préfèrent choisir des prénoms qui ont du sens, qui leur évoquent quelqu'un. Mais finalement, tout est affaire de compromis. L'essentiel étant de trouver un accord entre les deux parents.

