Emmanuel Macron a rendu un hommage sobre aux victimes de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher

Comme l'an dernier, les commémorations étaient sobres et sans prise de parole. Emmanuel Macron a participé ce dimanche matin au troisième anniversaire des attentats du 7 janvier 2015. Le président de la République s'est d'abord rendu au siège de Charlie Hebdo avant de se recueillir devant l'Hyper Cacher de Vincennes.



