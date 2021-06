Emmanuel Macron giflé : que risque l'auteur présumé ?

En revanche, le fait de commettre cette infraction à l'encontre d'un président de la République ne constitue pas, selon la loi, une circonstance aggravante. Si le délit d’offense au chef de l’Etat existait encore jusqu'en 2013, le geste dont a été victime ce mardi le Président constitue de toute façon aux yeux du droit une violence, et non une offense.

Selon l'article 222-13, "les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises sur (...) toute personne dépositaire de l'autorité publique."

Cette agression pourrait aussi éventuellement tomber sous le coup de l’article 433-5 du Code pénal qui prévoit que pour "les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende".

Enfin, en cas de préméditation, la loi prévoit une peine pouvant atteindre cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. À noter toutefois qu'il s'agit là de peines maximales, et qu'il revient in fine au juge de trancher.