Macron maintient son objectif de 10.000 policiers et gendarmes en plus d'ici 2022

L'objectif fixé sera atteint. Dans un entretien au Figaro publié ce dimanche soir, Emmanuel Macron a promis de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ainsi "chaque circonscription de police aura plus de policiers à la fin du quinquennat qu'au début, sans exception", assure-t-il.

"Aujourd’hui, 4508 policiers et 1706 gendarmes ont déjà été recrutés, soit 6214 membres des forces de l’ordre. Nous aurons en complément, dès cette année, 2000 policiers et gendarmes de plus. Et parmi ces nouveaux policiers, l’essentiel iront directement en Sécurité publique, c’est-à-dire sur la voie publique", détaille le président de la République, qui annonce d'autre part, comme prévu par la loi "sécurité globale", la création d’une réserve de 30.000 hommes dans la police. Celle de la gendarmerie, elle, passera de 30.000 à 50.000 hommes.