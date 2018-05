Emmanuel Macron promeut le loto du patrimoine

Ce 31 mai 2018, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, a visité le château de Voltaire à Ferney. Le président de la République a choisi ce château tout juste rénové pour lancer sa campagne de promotion d'un loto du patrimoine. Le but du jeu : financer les travaux sur les 18 monuments en péril qui ont été sélectionnés. Pour un ticket à 15 euros, le joueur peut gagner jusqu'à 10 millions d'euros au tirage et 1,5 million d'euros au grattage.



